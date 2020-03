Avenir50plus fordert vom Bundesrat finanzielle Unterstützung für Ausgesteuerte

(sku) Dass sich Erwerbslose in Zeiten des Coronavirus nach wie vor bewerben müssten, macht laut Avenir50plus keinen Sinn, wie der Verband am Freitag mitteilt. Er fordert in einem Brief an Bundesrat Guy Parmelin und an das Staatssekretariat für Wirtschaft und Arbeit Seco deshalb eine vorübergehende Sistierung der Bewerbungspflicht.

Laut Angaben von Avenir50plus gebe es derzeit 22'000 Ausgesteuerte ohne Leistungen. Für sie fordert der Verband eine einmalige Überbrückungsleistung von 165'000 Franken, was in etwa dem Betrag der Sozialhilfe entsprechen würde.