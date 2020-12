Ausgeräucherte Gondeln und gefrorene Hotdogs: So war der Sonntag im Skigebiet unter Corona-Bedingungen

Nur wegen Corona sind sie überhaupt hier. Zmittag der Familie Kučinić auf 2630 Metern über Meer. Tochter Emili, 10, nimmt einen grossen Bissen vom Hotdog. Sohn Noa scheint das Wienerli im Brot weniger zu schmecken. Vielleicht ist es schon kalt. Das Thermometer zeigt 8 Grad unter dem Gefrierpunkt. Vater Miroslav und Mutter Anna-Maria schauen zufrieden ins Tal. Zwischen Weihnacht und Neujahr fährt die Familie normalerweise nach Kroatien und zum Skifahren traditionell nach Österreich. Doch weil die Pandemie das Reisen erschwert, ist die Familie nun im Wallis. «Eigentlich wollten wir dann nach Sörenberg ausweichen», sagt Vater Miroslav, «aber weil im Kanton Luzern die Skigebiete zu sind, fuhren wir spontan hierher.» Der Sonntag war der erste grosse Test der Skigebiete unter Corona-Bedingungen. Bilder von dicht gedrängten Gästen führen zu Diskussionen. Darf man bei schweizweit täglich 4000 Neuinfektionen und Spitälern an der Kapazitätsgrenze noch Skifahren? Unter den Gästen auf der Bettmeralp VS ist man sich einig: Ja, man darf. «Wenn ich sehe, wie die Ärzte in meiner Bekanntschaft ebenfalls Skifahren gehen, erlaube ich mir das», sagt etwa Beno Meier, 39, aus Niedergösgen SO. Er sagt sogar: «Es ist angenehmer als ohne Corona», und meint damit, dass die Schneesportler rücksichtsvoller sind und weniger drängeln. Absperrbänder an den Eingängen der Lifte sorgen dafür, dass die Snowboarderinnen und Skifahrer in Zweierreihen anstehen.

Die Betreiber der Bergbahnen geben sich alle Mühe, ihr Schutzkonzept durchzuziehen. Unten an der Talstation sorgen Absperrgitter für Abstand. Gleich danach kommt die erste heikle Situation. Während der Fahrt in der Gondel von Betten Talstation hoch zur Bettmeralp wird es eng. Immerhin tragen alle Gäste Mund und Nase bedeckt. Viele haben spezielle Antivirus-Skimasken, einige aber auch nur einen herkömmlichen Schal. Im Vergleich zu normalen Zeiten ist die Fahrt komfortabel. Statt der zugelassenen 117 Passagiere, dürfen nur 70 in die Kabine.

Was die Schneesportler nicht mitbekommen: Die Gondel wird mehrmals täglich mit Desinfektionsmittel vernebelt. Hierzu kommt eine spezieller Apparat zum Einsatz, der aussieht wie ein Laubbläser fürs Weltall. Valentin König, Direktor der «Aletsch-Arena», zu der auch die Fiescheralp und die Riederalp gehören, präsentiert den Desinfektionsvernebler nicht ohne Stolz. Er betont:

Wir tun alles, damit unsere Gäste sicher sind.

Spricht man Bergbahndirektor Valentin König auf den Appell namhafter Spitaldirektoren an, die wegen fehlenden Spitalkapazitäten vom Skifahren abraten, verweist er auf Äusserungen des lokalen Krankenhauses. Auf Anfrage schreibt der ärztliche Direktor des Spitalzentrum Oberwallis, Reinhard Zenhäuser:

Bei aktuell stabilen niedrigen Covidfällen in unserem Spital besteht bei uns zur Zeit keine Überbelastungssituation.

Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet das Spital 30 Prozent weniger Patienten aus dem Skigebiet. Zwischen dem 19. und dem 26. Dezember habe man im Spitalzentrum Oberwallis rund 120 Skiunfälle ambulant oder stationär behandelt. Wegen eines Milzrisses musste eine Person intensivmedizinisch überwacht werden.