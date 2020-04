Auch ohne Pflicht: Mehr und mehr Kunden tragen Masken beim Einkaufen

Wie schön es war, merkt man erst, wenn es nicht mehr so ist. Zum Beispiel beim Einkaufen. Wie sorglos wir in die Filialen schlurften, wird uns erst bewusst, wenn wir mit zwei Metern Abstand voneinander in der Schlange stehen.

Gleichzeitig lernen wir zu schätzen, was wir früher verschmähten. Recycling-WC-Papier zum Beispiel oder Dinkel-Mehl. Zweieinhalb Wochen nach der Ausrufung der ausserordentlichen Lage sind zwar die meisten Regale wieder einigermassen gefüllt, aber die Auswahl hat da und dort gelitten.

Mit einem Tuch verhüllt und mit Plastikhandschuhen

Gestern Mittag in einem grossen Migros in der Stadt Zürich. Ein Ehepaar, das vom Alter her eindeutig zur Risikogruppe gehört, steht vor dem Brotregal. Er trägt hellblaue Plastikhandschuhe und hat sich ein Tuch über den Mund gebunden. Weil es ständig runter rutscht, fixiert er das Tuch immer wieder mit der Hand. Nicht unbedingt optimal, wenn man bedenkt, dass man sich wegen des Virus möglichst wenig ins Gesicht fassen soll. Eine Frau um die vierzig wartet in sicherer Entfernung, bis sich das Paar für ein Brot entschieden hat. Erst als der Mann mit dem Schal und den Handschuhen sich abgewendet hat, greift sie selber zu.

Was auffällt in den Läden: Während einzelne Kunde Masken und Handschuhe mitbringen, trägt das Personal kaum Schutzausrüstung. Nicht die Bäckerin, die gerade einen Zopf aufs Blech legt, und auch nicht der Fleischverkäufer, der den Lammrücken tranchiert. Ein Fischverkäufer trägt einen Handschuh. Allerdings nur an der rechten Hand.

Masken für Verkäuferinnen: Unterschiede zwischen Migros und Coop

Eine Verkäuferin sagt, sie hätten Masken und Handschuhe, dürften sie aber noch nicht tragen. Die Chefin habe das Signal dazu noch nicht gegeben. Die Migros-Pressestelle sagt dazu: