Auch FDP-Ständerat Ruedi Noser plädiert für Stimmrechtsalter 16 – doch die bürgerliche Phalanx blockt

Er hält es in einer Deutlichkeit fest, die nichts zu wünschen übrig lässt. «Ich sage sicher Ja zum passiven Stimmrechtsalter 16 und würde es sehr positiv begleiten», betont FDP-Ständerat Ruedi Noser. Er habe interessante Diskussionen mit seinen Kindern. «Sie sind sehr wohl in der Lage, sich eine eigene Meinung zu bilden, sind engagiert, lesen und wissen viel.» Zudem sei er Glarner. «Die Glarner haben Stimmrechtsalter 16 schon lange eingeführt.»

Die Seite zeigt, wie eng der Entscheid wird in der staatspolitischen Kommission. Elf von 25 Mitgliedern – Grüne, SP, GLP und EVP – sagen Ja, 14 Mitglieder Nein (oder sie äusserten sich nicht). Zwei Parlamentsmitglieder müssten kippen, damit es zu einem Zeichen käme für Stimmrecht 16. Stimmt der Nationalrat zu, muss dies auch der Ständerat tun. Das sind viele Hürden.

Mit Noser stellt sich ein bürgerliches Schwergewicht auf die Seite der 16-Jährigen. Am 28. Mai kommt das Thema in die Staatspolitische Kommission des Nationalrats – mit der parlamentarischen Initiative von Grünen-Politikerin Sibel Arslan.

Selbst Andri Silberschmidt (FDP), mit 25 Jahren jüngster Nationalrat, sagt Nein. Man hätte dann eine «Pflästerli-Demokratie», glaubt er: «Mit 16 darf man zwar wählen, aber nicht gewählt werden, weil man keine Verträge unterschreiben kann. Die Mündigkeit beginnt mit der Volljährigkeit. Das soll auch politisch so sein.» Isabelle Moret (FDP) will sich als Nationalratspräsidentin nicht äussern. Und FDP-Nationalrat Kurt Fluri winkt ab: «Das ist ungefähr der zehnte Vorstoss in zehn Jahren.»

Offenheit signalisiert CVP-Nationalrätin Marianne Binder