«Arena» lässt Intensivarzt zu Wort kommen – es läuft einem kalt den Rücken runter

Seit einigen Jahren schaut sich nun watson am Freitagabend die SRF-«Arena» an, um das politischen Duell zu bewerten, zusammenzufassen und einzuordnen. Dieses Jahr ging es über 20 Mal um dasselbe Thema. Man bekam das Gefühl, die Corona-Pandemie von allen Seiten doppelt und dreifach diskutiert zu haben. Entsprechend waren auch die Erwartungen zur gestrigen Sendung: Der Bundesrat hat entschieden – was meint links, was meint rechts, was meinen Betroffene?

Die letzte SRF-«Arena» des Jahres 2020 fokussierte sich mehrheitlich auf die ersten beiden Punkte. Wirklich in Erinnerung bleiben dürfte jedoch das, was das Team um den Moderator Sandro Brotz zu den Betroffenen lieferte.