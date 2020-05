Antikörpertest von Roche erhält Notfallzulassung in den USA

(dpo) Roche habe bereits mit dem Versand des neuen Antikörpertests an führende Labors weltweit begonnen und werde die Produktionskapazität auf einen hohen zweistelligen Millionenbetrag pro Monat erhöhen, wie der Pharmakonzern in einer Mitteilung am Sonntagmorgen schreibt.



Der Test erlaube es, Menschen zu identifizieren, die das Coronavirus hatten und nun dagegen immun sind. Mit dem Antikörpertest könne der Konzern Gesundheitssysteme weltweit mit einem wichtigen Instrument zur Bewältigung der Coronakrise unterstützen, lässt sich CEO Severin Schwan in der Mitteilung zitieren.