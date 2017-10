«Ich hätte nichts gegen einen Militär-Imam einzuwenden.» Kaum hatte Armeechef Philippe Rebord den Satz gesagt, ging im rechten Flügel im Parlament die Angst um. Mit gleich zwei Vorstössen wurde der Bundesrat, um eine Stellungsnahme gebeten. Doch diese fiel nicht wie gewünscht aus.

Die Schweizer Regierung zeigt sich offen für muslimische Armeeseelsorger. Im Gesetz sei nicht umsonst festgehalten, dass die Angehörige ungeachtet ihres Glaubens Recht auf seelsorgerische Betreuung hätten.

Wobei der Bundesrat festhielt: «Derzeit fehlen aber die Voraussetzungen, um muslimische Geistliche in die Armeeseelsorge integrieren zu können.» So müssten die Bewerber beispielsweise eine anerkannte theologische Ausbildung vorweisen können. Am besten ein Abschluss an einer Universität.

Seine Lösung heisst verbieten

Muslime als Armeesseelsorger bleibt also vorerst Zukunftsmusik. Doch alleine die Vorstellung, dass es einmal so weit kommen könnte, ist SVP-Nationalrat Jean-Luc Addor zuwider. Der Walliser sucht die Offensive.

Geht es nach seiner eingereichten parlamentarischen Initiative wird im Militärgesetz festgehalten, «dass mit der durch die Armee zur Verfügung gestellten seelsorgerischen Diensten ausschliesslich evangelisch-reformierte, römisch-katholische und christkatholische Seelsorgerinnen und Seelsorger betraut werden.» Somit wäre nicht nur Muslime von der Regelung betroffen, sondern zum Beispiel auch Juden.