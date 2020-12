Ampelsystem mit Eskalationsstufen: So wollen der Bund und die Kantone das Virus eindämmen

Die Stimmung zwischen Bund und Kantonen war in den letzten Wochen angespannt. Am Montag gaben sich aber Bundesrat Alain Berset und Lukas Engelberger, Präsident der kantonalen Gesundheitsdirektorenkonferenz, sichtlich Mühe, an einem Strang zu ziehen. Die Lage sei ernst und beunruhigend, sagten sie:

Das Ampelsystem ist an vier Indikatoren gebunden, namentlich an die 14-Tages-Inzidenz, an den Reproduktionswert, die Positivitätsrate bei den Tests und die Auslastung des Gesundheitswesens. Berset und Engelberger liessen deutlich durchblicken, dass das Alltagsleben bald weiter eingeschränkt wird, dass zum Beispiel Restaurants schon in wenigen Tagen geschlossen werden könnten.

Engelberger sagte deutlich wie noch nie, dass sich die Gesundheitsdirektoren eine Verschärfung der Massnahmen durch den Bundesrat wünschen: