Altersdiskriminierung auf der Intensivstation: Rechtsprofessorin sieht alte Patienten im Nachteil

Was wäre, wenn zwei Patienten mit Atemnot ins Spital eingeliefert werden, aber nur noch ein Beatmungsgerät frei ist? Ein Szenario, das bis vor kurzem in der Schweiz unvorstellbar war. Die schwierige Frage hat eine Grundsatzdebatte ausgelöst, die auch für die nächste Krise von Bedeutung sein wird.

Die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) hat Richtlinien für die Triage in der Covid-19-Pandemie erstellt. Trier bedeutet sortieren. Die Kriterien bestimmen, wer Priorität hat, wenn die Kapazitäten nicht für alle reichen.

Der Grundsatz lautet: Jene Patienten mit der besten kurzfristigen Prognose haben Vorrang. Das Alter per se solle dabei kein Kriterium sein, indirekt werde es aber als Risikofaktor berücksichtigt, heisst es.

Für den Fall, dass die Intensivpflegebetten nicht für alle reichen, wird das Alter aber als direktes Kriterium aufgeführt. Wer über 85 Jahre alt ist, wird abgewiesen. Dasselbe gilt für über 75-Jährige, die an bestimmten chronischen Krankheiten leiden. Bei den über 85-Jährigen müssten diese nicht abgeklärt werden.

Altersdiskriminierung befürchtet

Christa Tobler ist Rechtsprofessorin am Europainstitut der Universität Basel und bekannt für ihre Analysen der Beziehungen der Schweiz mit der EU. Weniger bekannt ist ihr zweites Fachgebiet: die Altersdiskriminierung. Unter diesem Aspekt hat sie mit ihrem Doktoranden Mark-Anthony Schwestermann die SAMW-Richtlinien in einem Aufsatz analysiert, der am Dienstag in der Fachzeitschrift «Jusletter» publiziert wird.