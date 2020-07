(mg) Wer ab dem 6. Juli im öffentlichen Verkehr unterwegs ist, muss eine Maske tragen. Das hat der Bundesrat am Mittwoch entschieden. Personen ab 12 Jahren müssen ab Montag in Zügen, Trams und Bussen ebenso wie in Bergbahnen, Seilbahnen oder auf Schiffen eine Maske tragen.

