Abschuss erwünscht: Zivildienstgesetz war ein einziger Murks

Trotz hohem Aufwand von Parlament und Behörden ist das plötzliche Aus zu begrüssen. Wenn ein Gesetz zu einem einzigen Murks verkommt, oder wie in diesem Falle gar ein Rückschritt bedeuten würde, dann muss das Parlament auch den Mut haben, den richtigen Schluss zu ziehen und es ablehnen.

Denn das Ziel der Vorlage war von Beginn weg völlig verkehrt. Bundesrat und Parlament wollten den Zivildienst nur aus einem Grund ändern: Er lockt zu viele Junge an, die in der Folge dem Militär den Rücken zukehren. Die Behörden sind der Ansicht, die Popularität des Zivildienstes würde direkt zur «Gefährdung der Armeebestände beitragen», wie es in der Botschaft des Bundesrats heisst.