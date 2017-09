Kämpferisches «Non!»

Zuvor hatten ihn seine Kritiker nicht geschont: Sie standen Schlange, um ihm ihre letzten Fragen zu stellen – etwa die Bündner SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo: «Herr Bundesrat, stimmen Sie mir zu, dass es bereits heute weltweit viel zu wenig gute und effektive Entwicklungsprojekte gibt? Burkhalter mit der wohl kürzesten Replik seiner Amtsperiode: «Non».

Auch konnte sich der per Ende Oktober abtretende Aussenminister einen Seitenhieb an seinen Nachfolger Ignazio Cassis nicht verkneifen: Die Schweiz zeichne sich aus durch eine grosse Kontinuität, sprach er. «Manchmal gebe es einige Reset-Knöpfe, aber es sind nicht viele.» Bundesrat-elect Cassis hatte in einem Interview das Wort Rahmenabkommen als «total vergiftet» bezeichnet. Man müsse den Mut haben, den Reset-Knopf zu drücken.

«Ich weine nicht»

Ob Burkhalter seinen Posten nicht vermissen werde? «Ich weine nicht», sagte er. «Es war eine spannende Zeit». Die Aussenpolitik sei seine Herzensangelegenheit. «Aber es war für mich und meine Familie auch eine sehr schwierige Aufgabe.» Der Neuenburger freut sich nun auf «ein etwas anderes Leben».

Belustigt erklärt er den anwesenden Journalisten den kulturellen Unterschied zwischen der deutschen und der französischen Schweiz: «In meiner Abschiedsrede sagte ich: ‹Partir, c’est mourir un peu, mais c’est vivre beaucoup› – ein bisschen Sterben, aber viel Leben.»

Daraufhin habe es in der Deutschschweiz geheissen, er habe vom Sterben gesprochen, in der Romandie hingegen hiess es: «Ich hätte mich aufs Leben gefreut.» Man habe ihn also in den beiden Landesteilen völlig unterschiedlich verstanden: «Das ist in der Schweiz oft so: Am Anfang verstehen wir uns nicht, am Ende schon», sagte Burkhalter.

Roland Büchel, SVP-Nationalrat und Präsident der Aussenpolitischen Kommission, freute Burkhalters Zittersieg angesichts der letztjährigen Ausgaben für die Entwicklungshilfe von über 3,5 Milliarden wenig: «Wenn dies ein Abschiedsgeschenk für Didier Burkhalter war, ist er der teuerste Bundesrat aller Zeiten.»

SP-Aussenpolitiker Sommaruga hingegen fand: «Burkhalter hat heute gezeigt, dass er kämpfen kann.» In der Vergangenheit habe er dies leider zu wenig getan. Dadurch habe Burkhalter den Rückhalt im Parlament verloren. Zumindest an seinem letzten Tag im Bundeshaus war davon nichts mehr zu spüren.