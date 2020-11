Ab Montag: Basel legt öffentliches Leben für drei Wochen lahm

(rwa) «Das sind harte und schwere Einschränkungen», sagte der Basler Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger am Freitag vor den Medien. Es werde schon viel gemacht und viele Menschen würden sich Mühe geben. Mit Blick auf die neuesten Zahlen erklärte Engelberger jedoch: «Aber das reicht nicht.» Entgegen dem nationalen Trend steige die Zahl der Neuinfektionen in Basel-Stadt weiter an.

Mit den neuen Massnahmen möchte der Regierungsrat den Trend der steigenden Fallzahlen vor den Weihnachtstagen brechen und eine Überlastung der Spitäler verhindern. Die schärferen Regeln gelten ab nächstem Montag bis zum 13. Dezember.

Konkret müssen Restaurants und Bars schliessen. Ausgenommen sind Kantinen, Gassenküchen, an Hotels angeschlossene Restaurants und Lieferdienste. Geschlossen bleiben auch Turnhallen, Hallenbäder, Tanzstudios, Fitnesszentren, Eissportanlagen und Innenräume sonstiger Sportanlagen. Dasselbe gilt für Spielsalons, Casinos sowie Erotikbetriebe.