Gemäss einer ETH-Studie ist rund die Hälfte der Jugendlichen mindestens einmal von Cybermobbing betroffen. Mit der Zahl der Kinder, die ein eigenes Smartphone besitzen, haben auch Beleidigungen im Netz zugenommen. Zwar macht der neue Lehrplan 21 das Problem explizit zum Pflichtstoff, doch mit ein paar Lektionen ist es laut PH-Dozent Bandli nicht getan. «Der Umgang in und ausserhalb des Klassenzimmers muss das ganze Schuljahr über Thema sein.» Gemäss Bandli sind ein Prozent aller Schüler äusserst gewaltbereit, darunter fällt auch Extrem-Mobbing wie im Fall des 13-jährigen Mädchens. Bei 921'000 Kindern und Jugendlichen, die derzeit die obligatorische Schule besuchen, sitzen damit über 9000 Problemschüler in Schweizer Klassenzimmern.

Sozialarbeiter könnten helfen

Deshalb sind weitere Massnahmen gefragt. «Es ist traumatisch, was passiert ist», sagt Beat Zemp, Präsident des Schweizer Lehrerverbandes, über das 13-jährige Mädchen. «Wir müssen alles tun, damit ein solcher Fall nicht mehr vorkommen kann.» Neben der Sensibilisierung in den Klassen für Cybermobbing und schulinternen Weiterbildungen für Lehrer spricht sich Zemp deshalb für die Stärkung der Sozialarbeit an Schulen aus. Dadurch hätten Kinder – aber auch Lehrer und Eltern – eine zusätzliche Anlaufstelle.

«Mobbing muss aus der Tabuzone raus», sagt Beat Zemp. Zu oft würden sich Opfer zurückziehen, statt die Probleme anzusprechen und sich zu wehren. Zu oft würden Klassenkameraden schweigen. «Das versuchen wir zu ändern.»