7 Dinge, die Sie zur Hitze-Woche wissen müssen

Jetzt kommt die heisseste Woche

Den längsten Tag des Jahres haben wir eigentlich schon längst hinter uns. Trotzdem hat man derzeit nicht das Gefühl, dass es am Abend bereits früh dunkel ist. Das hat einen Grund, wie SRF Meteo erklärt:

Die Sonne erreicht im Durchschnitt um 12.26 Uhr (respektive um 13.26 Uhr Sommerzeit) ihren höchsten Punkt, den Mittagspunkt. Im Hochsommer hat sie allerdings Verspätung. Am längsten Tag des Jahres, dem 21. Juni, erreichte sie um 13.27 Uhr ihren Mittagspunkt, am Sonntag war dies um 13.32 Uhr der Fall. Seit gestern Montag steht die Sonne aber wieder früher am Mittagspunkt.

Die Folge der Verspätung: Die Tage werden zwar seit Ende Juni bereits wieder kürzer, weil die Sonne aber verspätet ist, nimmt die Tageslänge am Abend nur unwesentlich ab. Vor einem Monat ging die Sonne in Zürich um 21.27 Uhr unter, gestern verschwand sie um 21.08 Uhr. Damit gingen am Abend in den letzten Wochen erst 19 Minuten verloren. In einem Monat, also am 25. August, sinkt die Sonne aber bereits um 20.19 Uhr unter den Horizont, also satte 49 Minuten früher als gestern. Die Tage werden also jetzt schnell wieder kürzer.

Woher kommt die Wärme?