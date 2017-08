Der Mann verbrachte den Berichten zufolge Ferien in der Ortschaft Molinazzo di Monteggio, nahe Lugano. Die Suche nach dem Vermissten begann an der Grenze zwischen der Schweiz und Italien, wo er seine Kleidung abgelegt hatte, bevor er in den Fluss sprang. Die Leiche des Mannes wurde im Stausee Creva nahe Luino in Italien aufgefunden.