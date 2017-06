Er befand sich in der Region Eyholzerwald auf einem Höhenflug, als er aus 400 bis 500 Meter in der Luft plötzlich in schnellen Abwärtsspiralen abstürzte, wie die Kantonspolizei Wallis am Donnerstag mitteilte.

Die Absturzstelle lag in unwegsamem Gelände. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des verunfallten Gleitschirmpilots feststellen. Die Walliser Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein.