30 Bewohner in Urner Altersheim positiv getestet

(rwa) Betroffen ist das Alters- und Pflegeheim Rosenberg in Altdorf. In den vergangenen zwei Tagen seien rund 30 Bewohnerinnen und Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden, schreiben die Kantonsbehörden in einer Mitteilung vom Sonntag. Angesteckt hätten sich zudem auch mehrere Angestellte.

Der Urner Kantonsarzt ordnete an, dass sich alle Bewohner des Heims einem Coronatest unterziehen müssen. Ausserdem hat die Heimleitung entschieden, dass Besuche nur noch in Ausnahmefällen möglich sind.