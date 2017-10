Die Einvernahme des Jugendlichen habe noch am Montagnachmittag stattgefunden, sagte Hanspeter Krüsi, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen, am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda.

Die Jugendanwaltschaft habe Untersuchungshaft angeordnet. Über die Aussagen des mutmasslichen Täters macht die Polizei keine Angaben. Der junge Mann ist nicht vorbestraft. Nun droht ihm eine Verurteilung wegen mehrfacher versuchter vorsätzlicher Tötung.

Das Wohnhaus in Flums, in dem der Lehrling mit seiner Mutter und ihrem Partner lebt, wurde durchsucht. "Der Beschuldigte und sein Umfeld werden in einem laufenden Strafverfahren sehr genau angeschaut", sagte Krüsi.

Dabei würden auch sein Handy und andere elektronische Geräte überprüft. Der "Blick" machte publik, dass der Teenager in einem sozialen Netzwerk in Russland mit einem eigenen Profil aktiv war.