14 von 16 Punkten auf der Corona-Risikoskala: Der Bundesrat wusste, wie gefährlich Clubs und Bars sind

Das Coronavirus meldet sich kraftvoll zurück in der Schweiz – und es fühlt sich im Nachtleben besonders wohl: Ein «Superspreader» in einem Zürcher Nachtclub steckte 5 Personen mit dem Virus an, 300 mussten in Quarantäne. Und in einer Bar in Spreitenbach AG haben sich gar 20 Menschen mit dem Virus angesteckt.

Dem Bundesrat, der Clubs und Diskotheken per 6. Juni die Wiedereröffnung erlaubte, war das erhöhte Infektionsrisiko im Nachtleben bekannt. Dies zeigt eine vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) erstellte Tabelle vom April. Ein Bürger hatte mit Hilfe des Öffentlichkeitsgesetzes die Herausgabe des Dokuments mit dem Titel «Qualitative und quantitative Beurteilung Lockerungsmassnahmen» erzwungen und dieses auf Twitter publik gemacht.