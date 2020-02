12 Verletzte im Bahnhof Luzern – SBB informieren: «Der Interregio fuhr mit normalem Einfahrtstempo ein»

Weshalb der Zug in den Prellbock gefahren ist, sei Gegenstand laufender Ermittlungen.

Im Bahnhof Luzern kam es am Montagmorgen zu einem Unfall mit einem einfahrenden Zug. Raffael Hirt, Mediensprecher der SBB, informierte kurz nach 12 Uhr direkt vor Ort über die Geschehnisse.

Hirt geht davon aus, dass der Interregio mit normalem Einfahrtstempo von 10-15 Stundenkilometern in den Bahnhof einfuhr. Mit dem Lokführer konnte er noch nicht sprechen. Der Zug war gemäss Schätzungen der SBB durchschnittlich ausgelastet. Wie viele Passagiere jedoch genau im Fahrzeug waren, ist gemäss Hirt noch unklar. Die 12 verletzten Personen konnten den Zug selbstständig verlassen.

Die Luzerner Polizei schreibt in einer Mitteilung, dass die verletzten Personen derzeit betreut werden. Der Lokführer wurde beim Aufprall jedoch nicht verletzt, gibt Simon Kopp, Mediensprecher der Luzerner Staatsanwaltschaft, vor Ort Auskunft. Weiter waren gemäss Meldung sechs Ambulanzen bei der Unfallstelle. Weitere Blaulichtorganisationen sowie die Polizei und die Feuerwehr waren am Mittag noch vor Ort.

Beim verunfallten Zug handelt es sich gemäss SBB um den Interregio 70, welcher um zirka 10 Uhr im Bahnhof Luzern eintraf. Der Zug kam von Zürich.

Aufgrund des Unfalls wird es am Bahnhof Luzern zu Gleisänderungen kommen. Dies, weil man nicht weiss, wie lang der Interregio noch auf Gleis 6 stehen wird. Am Prellbock sind durch den Aufprall minime Schäden entstanden. Ob auch am Zug etwas kaputt ist, weiss man laut Hirt zu diesem Zeitpunkt noch nicht. (fmü/stp/elo)