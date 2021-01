Zwei Kinder tot in Wohnung aufgefunden – Polizei nimmt Mutter fest

(rwa) Am Samstag um kurz nach 9 Uhr ging bei der Kantonspolizei Solothurn die Meldung ein, dass in einer Liegenschaft in Gerlafingen zwei Kinder verstorben sind. Die ausgerückte Polizeipatrouille fand in der Wohnung die beiden Kinder im Schulalter, wie es in einer Mitteilung heisst. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von einem Gewaltverbrechen aus.

Die Mutter der Kinder sei als dringend tatverdächtige Person festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn und die Kantonspolizei Solothurn haben umgehend Ermittlungen zum Tatablauf und den Hintergründen aufgenommen. Im Einsatz stehen diverse Spezialdienste der Kantonspolizei Solothurn, die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn, ein Institut für Rechtsmedizin und ein Care-Team.