Zuger Familienbetrieb stellt seit 150 Jahren Fruchtbrände her

Etter ist im Kanton Zug gleichbedeutend mit Bundesrat und Kirsch: Während Bundesrat Philipp Etter 1977 verstarb, kann die Etter Söhne AG dieses Jahr ihr 150-Jahr-Jubiläum feiern. Bereits in vierter Generation wird im Zuger Familienbetrieb Kirschwasser gebrannt. Derzeit wird das Destillat aber auch noch für einen anderen Zweck verwendet, wie Geschäftsleiter Gabriel Galliker-Etter am Donnerstagnachmittag verrät.

So kreuzt Gabriel Galliker-Etter mit einem grossen Chromstahlkessel voller hochprozentigem Kirschdestillat auf. «Für alle, die sich in Zeiten des Corona-Virus mit einer natürlichen Methode die Hände desinfizieren wollen», sagt er. Es sei durchaus so, dass derzeit immer wieder Kunden kämen, die Kirschwasser als Desinfektionsmittel kaufen wollten. Wirklich rentabel sei dies für die Firma allerdings nicht.

Konstante Nachfrage und mehr junge Kunden

Hohe Renditen sind denn auch seit Jahrzehnten nicht das Ziel der Etter Söhne AG. Noch immer wird die Firma mit ihren 24 Mitarbeitern bewusst klein gehalten. «Wir wollen und können wegen unserer begrenzten Rohstoffe nicht weiter wachsen und schwimmen gewissermassen gegen den Strom, weil wir nicht jeden Geschmack abdecken möchten», betont Gabriel Galliker-Etter. Danach gefragt, ob Obstbrand-Destillate wegen veränderter Kundenbedürfnisse ein Auslaufmodell seien, schüttelt der Geschäftsleiter den Kopf. Der Familienbetrieb rentiere durch eine konstante Nachfrage. Ausserdem würden auch immer mehr junge Kunden Fruchtbrände für sich entdecken, so Galliker-Etter.