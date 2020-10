Zoo Zürich: Koalajunges lässt sich zum ersten Mal blicken

(sre) Seit dem Frühling freut sich der Zoo Zürich über Koala-Nachwuchs. Das Koalaweibchen Pippa trägt zum ersten Mal ein Jungtier im Beutel. Wie der Zoo am Freitag mitteilte, wächst das inzwischen rund sechs Monate altê Tier gut verborgen in der «Bauchtasche» seiner Mutter heran – vor zwei Tagen konnten die Tierpfleger in der Australienanlage nun erstmals einen kurzen Blick auf das Jungtier erhaschen.

Von aussen war das Jungtier bisher nur durch die wachsende Ausbuchtung auf Pippas Bauch zu erkennen. Wann es sich das nächste Mal blicken lässt und wie lange es noch dauert, bis es regelmässig aus dem Beutel schaut, lässt sich nicht vorhersagen. Den Zeitpunkt würden allein Pippa und ihr Jungtier bestimmen.