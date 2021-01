Wetterumschwung: Der Schnee kehrt nochmals zurück bis in tiefe Lagen

(sat) In der Nacht auf Montag wird aus Westen eine neue Störung erwartet. Und mit ihr dürfte es wieder Schnee bis weit hinab ins Flachland geben. Wie MeteoNews am Sonntag mitteilt, wird es am Montag weiter schneien. In der Nacht auf Dienstag sagen die Wetterfrösche in ihrer Mitteilung dann nur noch den Alpen entlang Neuschnee voraus. Konkret sollten damit im Flachland bis am Dienstagmorgen überall zwei bis zehn Zentimeter Schnee liegen. In den Alpentälern über 20 Zentimeter und in den Voralpen sagt MeteoNews vielenorts mehr als 30 Zentimeter Neuschnee voraus.

Auch die Wetterfrösche der Konkurrenz von SRF Meteo künden am Sonntag Schnee an in der Nacht auf Montag: