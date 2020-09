Wegen einem Coronafall: Kanton Uri schickt 131 Hochzeitsgäste in Quarantäne

(wap) Nur zwei Neuinfektionen meldete der Kanton Uri am Dienstag. Dennoch befinden sich im Kanton 90 Personen in Quarantäne. Grund ist ein Hochzeitsfest in Schattdorf, an dem eine der positiv getesteten Personen teilgenommen hatte, ehe das Testresultat vorlag. Im Rahmen des Contact Tracings haben die Urner Behörden am Dienstag alle 131 Teilnehmer der Hochzeitsfeier unter Quarantäne gestellt. 77 davon seien im Kanton Uri wohnhaft, meldet der Urner «Sonderstab Covid-19 Exit» in seinem Lagebericht vom Dienstag. Das Contact Tracing sei intensiviert und die Betroffenen eingehend instruiert worden.