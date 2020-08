Vermisste Frau aus Genf tot aufgefunden: Polizei geht von einem Unfall aus

(agl) Ein Spaziergänger fand am Samstagmittag in der Nähe der Berghütte Cabane de Plan Névé auf dem Gebiet der Gemeinde Bex den leblosen Körper einer Frau, wie die Kantonspolizei Waadt am Sonntag mitteilte. Die Rega konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Wie die Ermittlungen der Polizei zeigten, handelte es sich bei der Verstorbenen um eine 30-jährige Frau aus Ungarn, mit Wohnsitz in Genf. Sie wurde am Freitag als vermisst gemeldet.

Die ersten Hinweise deuteten gemäss der Mitteilung darauf hin, dass die Frau einen Unfall hatte und aus etwa 70 Metern Höhe abgestürzt war. Die genauen Ursachen des Sturzes müssten noch abgeklärt werden, der Staatsanwalt habe eine entsprechende Untersuchung eingeleitet.