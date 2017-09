Der Unfall ereignete sich auf der Strasse zwischen Wehr und Schopfheim rund sieben Kilometer von Rheinfelden BL entfernt, wie die Polizei in Freiburg in der Nacht auf Samstag mitteilte. Kurz vor 19 Uhr wollte einer der Wagen einen Linienbus überholen. Dabei prallte er hinter dem Bus frontal in ein entgegenkommendes Auto.

Hinter dem entgegenkommenden Wagen war ein weiterer Sportwagen in den Unfall verwickelt. Eines der Autos überschlug sich. Der genaue Unfallhergang ist unklar.

Alle vier beteiligten Fahrzeuginsassen wurden lebensgefährlich verletzt. Zwei Helikopter sowie zwei Rettungswagen waren im Einsatz, um sie in umliegende Spitäler zu bringen.

Der 26-jährige Fahrer des entgegenkommenden Wagens verstarb kurze Zeit später im Spital an seinen Verletzungen. Seine 22-jährige Beifahrerin wurde weiter behandelt. Die beiden anderen Fahrer im Alter von 24 und 41 Jahren befanden sich nach dem Unfall ebenfalls in kritischem Zustand im Spital.