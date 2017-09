Er habe mit dem «albernen Video seinen Freunden und Verwandten stundenlange Foto-Diashows ersparen wollen», sagte Nannenga gegenüber irischen Medien.

Einen wirklichen Plan hatte er aber nicht. «Aber als ich schon ein paar Whoa-Clips hatte, entschied ich, es durchzuziehen und zuhause zusammenzuschneiden.»

Mit dem Video nimmt er irgendwie auch die oben erwähnten Klischees etwas auf die Schippe. So schreibt er auf Youtube zum Video: «Diesem Sommer habe ich eine Reise nach Europa gemacht. Ich habe dieses Video gemacht, um den Leuten zu zeigen, wie kultiviert ich jetzt bin.»

Die Schweiz hat sein Herz gewonnen

Nach Italien sei er wegen der historischen römischen Architektur und Renaissance-Kunst, in Spanien wollte er am La Tomatina Festival in Bunol teilnehmen, sagte der 27-Jährige «und ging ich in die Schweiz, weil ich schon immer die Alpen sehen wollte.»

Die vielen Whoas sagen es: Nannenga war offensichtlich überwältigt von seiner Reise, schließlich heisst sein Youtube-Video auch «Europa ist beeindruckend».

Sein Herz verloren hat er letztlich an die Schweiz: «Es ist so ein schönes Land, dass es fast unwirklich erscheint. Auf den malerischen Zugstrecken war es wie als würde ich durch ein Bilderbuch fahren.»

Whoa! Ist das nicht nett?