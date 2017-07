Was für eine Geschichte: In Luzern taucht eine Hündin auf, die in Deutschland seit Monaten vermisst wird.

Als der Luzerner Polizei am 2. Juni ein streunender Hund in einem Stadtquartier gemeldet wird, ahnt noch niemand etwas von der grossen Geschichte. Das Tier ist sehr scheu, lässt sich nicht anfassen. Es dauert bis am 23. Juni, bis eine Quartierbewohnerin die Mischlingshündin mithilfe eines Futterköders einfangen kann, wie die Luzerner Poliizei in einer Mitteilung schreibt.

Danach stehen die Polizisten erst einmal vor einem Rätsel: Die Hündin trägt zwar einen Chip, ist in der Schweizer Hundedatenbank aber nicht registriert. Erst weitere Abklärungen zeigen: Der Chip ist in Deutschland registriert. So finden die Polizisten heraus, dass die Hündin aus dem Bundesland Hessen stammt und Paddy heisst. Und dass ihre Besitzer sie am 17. Dezember 2016 als vermisst gemeldet haben. Also vor über einem halben Jahr.