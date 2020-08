Vatikan: Benedikts Krankheit kein Anlass zu besonderer Sorge

Zuvor hatte die "Passauer Neue Presse" berichtet, dass Benedikt nach seiner Regensburg-Reise im Juni schwer erkrankt sei.

Joseph Ratzinger, so der bürgerliche Name Benedikts, war damals ans Sterbebett seines älteren Bruders gereist. Georg Ratzinger war am 1. Juli im Alter von 96 Jahren in Regensburg gestorben.

Zur genauen Krankheit schrieb der Vatikan nichts. Die "Passauer Neue Presse" hatte sich in ihrer Meldung auf den Papst-Biografen Peter Seewald bezogen. Dieser habe Benedikt XVI. am Samstag seine Biografie über den deutschen Papst überreicht. Bei dem Treffen habe sich Benedikt trotz der Erkrankung optimistisch gezeigt und gesagt, womöglich würde er, wenn die Kräfte wieder zunähmen, noch einmal zur Feder greifen. Allerdings habe er gebrechlich gewirkt, seine Stimme sei derzeit kaum vernehmbar.