Tödlicher Unfall in Verbier: Skifahrer stürzt sechs Meter in die Tiefe

(rwa) Der im Kanton Waadt wohnhafte Schwede hatte kurz vor 10.30 Uhr im Gebiet «Lac des Vaux» die Skipiste verlassen. Seine Kinder setzten die Abfahrt auf der Piste fort. Als ihr Vater nicht am vereinbarten Treffpunkt erschien, alarmierten sie den Rettungsdienst, wie die Kantonspolizei Wallis am Montag mitteilte. Bei der Suche fanden die Einsatzkräfte den Skifahrer 80 Meter unterhalb jener Stelle, an der er die Piste verlassen hatte.

Nachdem die Rettungskräfte den 46-Jährigen aus den Schneemassen befreien konnten, begannen sie mit der Reanimation. Wegen der Witterungsverhältnisse brachten sie ihn mit einem Helikopter der Air Glaciers ins Spital Sitten. Dort erlag er gegen Abend seinen Verletzungen.