Skifahrer von Lawine am Mont Blanc verschüttet – zwei Tote

Die Rettungseinheiten, waren wenige Minuten nach der Lawinen am Unglücksort. Die Identität der Todesopfer war vorerst noch nicht bekannt. Die Rettungseinheiten schlossen aus, dass es weitere Todesopfer geben könne. Die Leichen wurden in die Ortschaft Courmayeur gebracht.

Das Schneebrett soll sich nach Medienberichten an der Hellbronner Spitze gelöst haben, in der Nähe der Seilbahnstation, die von Courmayeur in Italien nach oben führt. Die Gegend im Grenzgebiet zwischen Italien und Frankreich ist für Skifahren abseits der Piste bekannt. Am Samstag war Lawinengefahr gemeldet worden.