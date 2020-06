Sekundenschlaf auf A1: 81-jähriger Autofahrer im Glück – doch hoher Sachschaden

Der 81-jährige Autofahrer war kurz nach Mittag auf der A1 in Richtung Zürich unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in die Mittelleitplanke prallte. Als Grund für den Selbstunfall gab er gegenüber den Einsatzkräften der Kantonspolizei Thurgau einen Sekundenschlaf an, wie diese mitteilte. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt jedoch mehrere zehntausend Franken.

Während der Unfallaufnahme und der Fahrzeugbergung wurde der Verkehr einspurig geführt. Zur Fahrbahnreinigung und Instandstellung der Einrichtungen wurde der Nationalstrassenunterhalt aufgeboten.