Das Wort «Quitte» – auf Mundart «Chüttene» – weckt bei vielen Leuten Erinnerungen an die eigene Kindheit. Als die Mutter Quittensaft mit einer Gaze, die sie am umgekehrten Taburett festgeknotet hat, gewinnt und beim Einkochen des Gelees der herb-süssliche Duft der goldgelben Frucht das Haus erfüllt.

Ich sass am Küchentisch. Vor mir liegt ein Berg Quitten, zum Teil waren die Früchte so schwer, dass meine Kinderhände sie nicht halten konnten. Das Tuch, mit dem ich die flaumige, weisse Schicht abreibe, hat sich rötlich-braun verfärbt. Die ätherischen Öle, die in den Härchen sind und durch das Reiben freigesetzt werden, bereiten mir Kopfweh. Im Blickfeld der knorrige, alte Quittenstrauch. Erstaunlich, dass dieses Gewächs mit den harten Früchten im Mai so schön blüht: Der Strauch oder Baum trägt vier- bis fünf Zentimeter grosse, weiss-rosa Blüten.