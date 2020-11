Nach Spende für Impfstoff-Forschung: Dolly Parton «geehrt und stolz»

Sie sei "so aufgeregt" gewesen, als sie die Nachricht gehört habe, sagte Parton der BBC. "Ich bin ein sehr stolzes Mädchen heute - wissend, dass ich beteiligt war an etwas, das uns dabei helfen wird, durch diese verrückte Pandemie zu kommen."

Parton hatte dem Vanderbilt University Medical Center im US-Bundesstaat Tennessee im April eine Million Dollar (etwa 850 000 Euro) gespendet. Unter anderem dort wurde in Zusammenarbeit mit Moderna an einem Corona-Impfstoff geforscht, der nun ersten massgeblichen Ergebnissen zufolge über eine Wirksamkeit von 94,5 Prozent verfügt.

"Ich bin mir sicher, dass viele Millionen Dollar von vielen Menschen da reingeflossen sind", sagte Parton. "Aber ich habe mich einfach so stolz gefühlt, ein Teil von diesem Startgeld gewesen zu sein, das hoffentlich zu etwas Grossem wachsen wird und helfen wird, diese Welt zu heilen."

Zahlreiche Fans priesen die mit Hits wie "I Will Always Love You" und "Jolene" berühmt gewordene Country-Sängerin daraufhin im Internet. Auch eine umgedichtete Version ihres Songs "Jolene" zu "Vaccine" (Impfung) wurde vielfach geteilt. "Dolly Parton: Sängerin, Songschreiberin, Pandemie-Heilerin?", betitelte die "New York Times" einen Bericht dazu.