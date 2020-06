Mutmasslicher Doppelmörder bestreitet in Österreich zweite Tat

Zum Auftakt des Mordprozesses um den tödlichen Angriff auf eine 20-jährige französische Austauschstudentin im österreichischen Kufstein bekannte sich der 43-Jährige am Dienstag nicht schuldig.

Seine Verteidigerin zweifelte vor dem Landgericht Innsbruck an der Aussagekraft nicht vollständiger DNA-Spuren, die bei beiden Leichen sichergestellt worden seien. Diese DNA-Merkmale könnten auf 158 000 Menschen zutreffen. Ausserdem habe ihr Mandant in Deutschland kein Geständnis abgelegt. Dagegen erklärte der Staatsanwalt, GPS-Daten des Lastwagens des Verdächtigen und die DNA-Spuren belegten dessen Schuld. Zudem habe der Angeklagte die Tat an der Französin in Deutschland vor einem Psychiater indirekt gestanden.

Die Studentin aus Lyon war im Januar 2014 durch Schläge auf den Kopf getötet worden. Ihr Leiche wurde von Polizisten am Ufer des Inns entdeckt. Die Tatwaffe, eine Hubstange, wie sie zum Beispiel zum Anheben eines Lkw-Führerhauses genutzt wird, wurde im Fluss gefunden. Der Lkw-Fahrer war 2017 in Deutschland nach dem Mord an der 27-jährigen Joggerin im süddeutschen Endingen verhaftet und zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Dem Angeklagten werde die "allerschwerste Kriminalität" zur Last gelegt, erklärte der Staatsanwalt in seinem Eröffnungsplädoyer. Der Mann soll die Studentin getötet und dann ihre Leiche sexuell geschändet haben. Die 27-jährige Joggerin war vergewaltigt und getötet worden.