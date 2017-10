Andere hätten bei diesem Anblick fluchtartig das Wasser verlassen. Nicht so Melissa Hatheier. Bei ihrem Bad in einem Naturschwimmbecken, das an den Südpazifik bei Sydney angrenzt, erblickt die 50-Jährige plötzlich einen rund ein Meter langen Hai. Offenbar wurde das Tier in das Felsenbecken geschwemmt, aus dem es nicht mehr entkommen konnte.

Erst schwimmt die mutige Frau einige Male um den Hai herum und beobachtet ihn mit ihrer Taucherbrille. Dann packt sie mutig zu, hebt den zappelnden Fisch aus dem Wasser, geht einige Schritte auf den Felsrand des Schwimmbeckens zu und wirft das nicht ungefährliche Tier zurück in den Ozean.

Gefilmt wurde die Aktion von Melissa Hatheiers Tochter. Auf Youtube und den sozialen Netzwerken ist das Video bereits ein Hit und die mutige Australierin erhält für ihr beherztes Handeln grosses Lob. (luk)