Ein regionaler Flugplatz und ein Spital in der am stärksten betroffenen Gegend nordöstlich von Vancouver mussten evakuiert werden. Die meisten der Brände seien von Blitzen ausgelöst worden, viele aber auch von Menschen, teilten die Behörden mit. Hunderte Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Auch weiter südlich im US-Bundesstaat Kalifornien zerstörten Waldbrände in den Ausläufern der Sierra Nevada nördlich von Sacramento rund zehn Häuser. Löschkräfte kämpften am Samstag gegen insgesamt rund 17 Waldbrände. In der Region gab es mehrere Evakuierungen. Insgesamt waren 2300 Feuerwehrleute im Einsatz.

Südkalifornien leidet derzeit unter einer extremen Hitzewelle mit Temperaturen von bis zu 36 Grad. Laut dem nationalen Wetterdienst wurde in Los Angeles mit 35,5 Grad Celsius ein 131-jähriger Temperaturrekord gebrochen.