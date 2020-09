Kristallbesetzte Zither von Dolly Parton soll versteigert werden

Eine kristallbesetzte Zither von Country-Ikone Dolly Parton (74) soll in den USA versteigert werden. Parton besitze das Musikinstrument mit vier Saiten seit rund 30 Jahren, teilte das Auktionshaus Christie's am Dienstag (Ortszeit) in New York mit. Das Stück könne bei der für den Herbst geplanten Auktion bis zu 100 000 Dollar (etwa 85 000 Euro) einbringen.