200 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen in dem 27-stöckigen Wohnhaus, in dem sich Augenzeugen zufolge möglicherweise immer noch Menschen aufhielten. Auf Videos war zu sehen, dass die Flammen auf den gesamten Wohnkomplex übergegriffen hatten.

Bei dem Brand sollen mehrere Menschen ums Leben gekommen sein. Das bestätigte die Feuerwehr. Die genaue Zahl der Todesopfer ist derzeit noch unklar. Ebenfalls noch nicht geklärt ist die Ursache für den Brand.

Laut dem Fernsehsender BBC gibt es Befürchtungen, das Hochhaus könnte möglicherweise einstürzen. Trümmerteile flogen aus dem Gebäude, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur dpa berichtete. Hin und wieder knallte es in dem Gebäude. Die Polizei hat alle Wege zum Gebäude hermetisch und weiträumig abgeriegelt.

Verzweifelte Menschen an Fenstern

Nach Zeugenberichten haben viele Menschen verzweifelt im brennenden Hochhaus in London an den Fenstern gestanden und um ihr Leben geschrien. Manche hätten in der Nacht zum Mittwoch auch versucht, per Handy Hilfe zu holen oder mit Taschenlampen auf sich aufmerksam zu machen, wie Nachbarn britischen Medien berichteten.

Hunderte Menschen sollen in Sicherheit gebracht worden sein. Augenzeugen berichteten in der Nacht auf Twitter zudem, Menschen seien aus dem brennenden Gebäude gesprungen. Trümmerteile flogen aus dem Gebäude, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur dpa berichtete. Hin und wieder knallte es in dem 27-stöckigen Gebäude.

Die Polizei hat alle Wege zum Gebäude hermetisch und weiträumig abgeriegelt. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit 200 Leuten und 40 Löschfahrzeugen im Einsatz. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar.