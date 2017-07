"Die ehemalige Gefängnisaufseherin heisst jetzt Frau Kiko", sagte der Verteidiger des verurteilten Syrers, Valentin Landmann, am Montag in verschiedenen Medien. Die Zeremonie habe im Anwaltsbesuchszimmer der Strafanstalt Lenzburg stattgefunden und sei in einer sehr angenehmen Stimmung über die Bühne gegangen.

"Es war eine Liebesheirat", sagte Landmann. Aus einer romantischen Geschichte unter sehr widrigen Umständen habe sich eine wirkliche Liebe entwickelt. Er wie auch Magdicis Anwalt Urs Huber waren noch nie als Trauzeugen für Mandanten im Einsatz. Landmann sagte: "Es war eine Premiere. Eine sehr erfreuliche."

Bilder des Fernsehsenders "Tele M1" zeigen die strahlende 33-jährige Magdici mit einem Blumenstrauss vor dem Lenzburger Gefängnis. Sie war ganz alleine vor dem Gefängnis vorgefahren. Familienangehörige durften bei der Trauung nicht zugegen sein. Trotzdem: "Die Stimmung war hervorragend", sagte Landmann.

Ring am falschen Finger

Huber berichtet von der Zeremonie, Magdici und Kiko hätten die Ringe erst an den falschen Fingern getragen. Sie hätten sie dann abgezogen und an die richtigen Finger gesteckt. Und Landmann brachte die kleine Gesellschaft sogar zum Lachen: "Ich habe Angela gesagt, du bist jetzt eine Ehefrau, die in nächster Zeit immer weiss, wo der Mann ist."