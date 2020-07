Gleitschirmflieger im Prättigau tödlich abgestürzt

Der Sportler war am Sonntagnachmittag als letzter einer Gruppe von Gleitschirmpiloten im Gebiet Spitzenbüel auf 2200 Metern über Meer gestartet. Am Schollberg geriet er dann in Windturbulenzen und stürzte ab, wie die Kantonspolizei Graubünden am Montag berichtete.

Mehrere Personen, die den Unfall beobachtet hatten, alarmierten die Rettungskräfte. Am Absturzort konnte der Arzt der Rettungsflugwacht jedoch nur noch den Tod des verunfallten Mannes feststellen. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft hat die Kantonspolizei Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache aufgenommen.