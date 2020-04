Am Dienstag sind die Spieler von Neuchâtel Xamax in die Rolle von Blumenlieferanten geschlüpft. Sie haben Geranien an Kunden nach Hause geliefert, die die Blumen zuvor über die Xamax-Homepage bestellt hatten. Sie unterstützen damit einen Gärtnereibetrieb, der Partner des Clubs ist. Seine Gewächshäuser seien voll, sagte er gegenüber Keystone-SDA.