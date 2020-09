Feuerwehrmann stirbt bei Waldbrand in Zentralportugal

Das sagte der Feuerwehrchef der Stadt Oliveira de Frades am Montag. Laut Innenministerium sind wegen der Brände tausend Feuerwehrkräfte in der Region im Einsatz.

In diesem Sommer starben insgesamt bereits fünf portugiesische Feuerwehrmänner im Einsatz. Erst Anfang August stürzte der Pilot eines Löschflugzeugs in Spanien ab, als er ein Feuer an der Nordgrenze Portugals bekämpfte.

Aufgrund widriger Wetterbedingungen mit Temperaturen von bis zu 38 Grad Celsius in einigen Regionen hat der Katastrophenschutz bis Dienstag den Alarmzustand ausgerufen.