Laut der italienischen Nachrichtenagentur Ansa galten am Abend fünf Menschen noch immer als vermisst. Das fünfstöckige Gebäude in der Ortschaft Torre Annunziata war am Freitag gegen 6.20 Uhr eingestürzt. Die meisten Hausbewohner schliefen noch.

Anwohner berichteten, es sei lediglich das Geräusch des Zusammenstürzens zu hören gewesen, aber kein Knall und keine Explosion. Baumängel könnten ein Grund für den Zusammenbruch gewesen sein. In den unteren Stockwerken wurde nach Medienangaben renoviert. Anwohner der darüberliegenden Geschosse hätten danach Schäden in ihren Wohnungen festgestellt.