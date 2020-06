Dieselleck in Russland: Auch nahe gelegener See verschmutzt

Durch das Austreten riesiger Dieselmengen aus einem russischen Kraftwerk am Nordpolarmeer ist auch ein nahe gelegener See verschmutzt worden. Spuren des Brennstoffes seien im Pjassinosee nachgewiesen worden, teilte der Gouverneur der Region Krasnojarsk, Alexander Uss, am Dienstag russischen Agenturen zufolge mit.