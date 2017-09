Wann genau die Maschine also in Zürich landet, ist noch ungewiss. Den Passagieren bleibt ein Schreckerlebnis. «Dreimal durchzustarten war schon unangenehm. Viele hatten ihre Kotztüten parat», sagt der User. «Ansonsten ist aber niemand ausgeflippt.»

Das Wetter soll bis spät am Nachmittag in Zürich noch windig bleiben. «Wir haben aber den Landeplan umgestellt», so Stelzer. Ob es noch zu weiteren Durchstarts kommen wird, will man beim Flughafen Zürich nicht mutmassen. (leo)