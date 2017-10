Ein Autofahrer hat am Wochenende im belgischen Antwerpen seinen Mercedes in einen Kreisel-Brunnen gefahren und blieb dort ganz unglücklich stecken. Mit zwei Rädern auf dem Trockenen konnte das Auto nicht mehr, als am Brunnenrand entlang zu kreiseln.

Zu gross, zu teuer, zu hässlich – in der Schweiz gibt Kreiselschmuck landauf, landab viel zu reden. Klar dürfte nun ein für alle Mal sein: ein Springbrunnen im Kreisel ist in jedem Fall eine schlechte Idee. (smo)