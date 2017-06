Im Video demonstriert und erklärt Kunst-Schütze Byron Ferguson wie er es also schafft, eine in die Luft geworfene Aspirin-Tablette mit einem Pfeil zu treffen. Das Geheimnis ist exakte Wissenschaft und perfekte Abstimmung: Ferguson kennt bei jedem Pfeil die Biegesteifigkeit respektive den Spinewert, also die Kraft die es braucht, um den Pfeil zu biegen.

Daraus kann er errechnen, wie stark der Pfeil abweichen wird. Weil er all seine Pfeile auf denselben Wert abstimmt, ist es dann letztlich wie bei einem Basketballer, der immer mit der gleichen Ballgrösse auf einen gleich grossen Korb in Standardhöhe wirft: Übung, Routine und Können. Beide können sich somit auf eine gewisse Konstante verlassen.

So, das wäre dann genug Wissenschaft: Nun können Sie beim Feierabend-Bierchen vor den Kollegen und Kolleginnen ordentlich angeben – und ein bisschen «Klugscheissen». Ich mach's!